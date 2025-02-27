В США признали преимущества Су-57 перед F-35

TNI: Истребитель Су-57 превосходит F-35 по скорости и стоимости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет преимущества перед своим американским конкурентом F-35 по скорости и стоимости. Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (TNI).

«Максимальная скорость самолета [Су-57] составляет 2,0 числа Маха, что заметно выше, чем у F-35. Однако российский самолет, безусловно, не такой малозаметный, как его американский аналог», — говорится в публикации.

Тем не менее там же утверждается, что российский истребитель пятого поколения превосходит конкурента в стоимости. «Американская платформа является одной из самых дорогих на рынке, ее стоимость составляет от 80 до 110 миллионов долларов за единицу. С другой стороны, стоимость Су-57 оценивается примерно в 35-40 миллионов долларов», — признает журнал.

Ранее издание Defense News заметило, что в настоящее время F-35 и Су-57Э конкурируют за индийский рынок, однако вряд ли американским истребителям будет разрешено подключаться к сетям с российскими самолетами, составляющими основу Военно-воздушных сил (ВВС) Индии.

Также в феврале бывший летчик ВВС Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма заявила, что российский истребитель пятого поколения Су-57 — новый самолет на мировом рынке, тогда как американский F-35 — старый.