Войти
Lenta.ru

Китай открыл миссию по возвращению образцов с Марса для иностранцев

305
0
0
Изображение: CNSA / PEC
Изображение: CNSA / PEC.

SpaceNews: Китай открыл миссию по возвращению образцов с Марса для иностранцев

Китай открыл двухпусковую миссию по возвращению образцов с Марса для участия иностранных партнеров. На это обратило внимание издание SpaceNews.

Согласно заявлению, распространенному Китайским национальным космическим управлением, международные партнеры могут принять участие в миссии Tianwen-3, разместив на соответствующем аппарате собственное полезную нагрузку. Всего для международных партнеров китайская сторона выделила до 15 килограммов на аппарате Earth Return Orbiter (ERO) и еще 5 килограммов на аппарате Mars orbiter (MO).

Свои предложения заинтересованные стороны могут направить Китайскому национальному космическому управлению до 30 июня 2025 года. После отбора кандидатов летные модели полезных нагрузок должны быть доставлены в Китай в 2027-м для запуска в 2028-м.

В сентябре 2024 года издание со ссылкой на главного конструктора Tianwen-3 Лю Цзичжуна напомнило, что соответствующая миссия предполагает два пуска тяжелой ракеты Long March 5. В рамках одного из них носитель выведет посадочный и взлетный аппараты, а в рамках другого — орбитальный и возвращаемый модули.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 09:23
  • 32
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 04:52
  • 0
Ответ на "В США рассказали о превосходстве Су-35 над F-35"
  • 17.03 02:33
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)"
  • 17.03 01:33
  • 1
ВМС Индонезии оценивают покупку легкого авианосца из состава итальянского флота
  • 17.03 01:17
  • 1
Перемирие на Украине: в чем суть игры, которую ведет Путин? (Financial Times, Великобритания)
  • 17.03 00:13
  • 8107
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.03 23:08
  • 0
Ответ на "Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России"
  • 16.03 22:43
  • 0
Ответ на ""Алмаз-Антей": "Тор" доработали благодаря использованию ЗРК в зоне СВО"
  • 16.03 19:16
  • 309
Космонавтика Илона Маска
  • 16.03 17:12
  • 2
Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту российский военный спутник
  • 16.03 14:13
  • 35
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 16.03 13:24
  • 102
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 16.03 05:45
  • 5
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
  • 16.03 05:38
  • 34
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 16.03 04:42
  • 0
Ответ на "В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты"