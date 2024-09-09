Войти
Lenta.ru

Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году

253
0
0
Фото: NASA Hubble Space Telescope / Unsplash
Фото: NASA Hubble Space Telescope / Unsplash.

SpaceNews: Китай запустит миссию по возвращению образцов с Марса в 2028 году

Китай планирует запустить миссию Tianwen-3, предполагающую возвращение образцов с поверхности Марса, в 2028 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам главного конструктора Tianwen-3 Лю Цзичжуна, миссия предполагает два пуска тяжелой ракеты Long March 5. В рамках одного из них носитель выведет посадочный и взлетный аппараты, а в рамках другого — орбитальный и возвращаемый модули. Вход, спуск и посадка Tianwen-3 будут основываться на технологии, использованной в миссии Tianwen-1.

Не исключено, что в рамках миссии Tianwen-3 для сбора образцов вдали от места посадки могут участвовать беспилотный вертолет и шестиногий ползающий робот.

В марте старший инженер Китайской академии космических технологий Сунь Цзэчжоу, являющийся главным конструктором миссии Tianwen-1, заявлял телеканалу China Central Television (CCTV), что китайская миссия Tianwen-3, в рамках которой планируется доставить с Марса образцы пород, будет запущена в 2030 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CAST
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"