Войти
Lenta.ru

В США оценили слухи о «дистанционном выключателе» F-35

424
0
0
Фото: Patrick Doyle / Reuters
Фото: Patrick Doyle / Reuters.

19FortyFive: Производитель контролирует все аспекты поддержки F-35

Слухи о наличии у Пентагона «дистанционного выключателя» истребителей пятого поколения F-35 Lightning II частично оправданны. Реалистичность теории оценил обозреватель 19FortyFive Рубен Джонсон.

Согласно гипотезе, которая периодически появляется в профильных изданиях, в оборудование F-35 производителем встроен переключатель, который позволит США дистанционно управлять истребителями иностранных операторов или ограничивать их функциональность.

Издание напомнило слова представителя немецкой компании Hensoldt Йоахима Шранцхофера, который заявил, что «выключатель» F-35 — это больше чем просто слухи. При этом автор подчеркивает, что Вашингтону не нужна «кнопка» для контроля над самолетами, поскольку иностранные заказчики и без нее зависят от разработчиков F-35. Американские компании контролируют все аспекты поддержки истребителя.

«Реальная проблема заключается в правах владения критически важными данными [компаний] Lockheed Martin и Pratt & Whitney, которые позволяют им осуществлять многочисленные меры контроля практически по всем аспектам поддержки F-35», — пишет издание.

Ранее в марте бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 истребителей F-35A. По его словам, от самолетов откажутся, если Вашингтон встроит в них «аварийный выключатель».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 11:05
  • 8046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 08:59
  • 307
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 05:34
  • 5
Российская САУ 2С19М1-155 может поражать цели на дистанции в 41 км
  • 14.03 02:04
  • 1
Минобороны Чехии подтвердило планы по закупке 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 13.03 22:43
  • 6
Квантовый двигатель: от российского открытия до американского триумфа?
  • 13.03 14:26
  • 8606
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.03 13:22
  • 24
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 13.03 00:38
  • 0
Ответ на "«Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16"
  • 12.03 23:07
  • 1
Минпромторг объявил конкурс на проведение ОКР по доработке разработанного для замены Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 12.03 17:38
  • 0
Шаг недоброй воли
  • 12.03 16:19
  • 534
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 12.03 15:33
  • 0
Глас эксперта: переговоры в Джидде
  • 12.03 13:22
  • 31
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 12.03 13:17
  • 139
Подстава над Идлибом
  • 12.03 12:48
  • 1
Через "Радар.НФ" ночью поступили 139 сигналов, которые помогли сбить БПЛА