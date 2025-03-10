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В Германии допустили отказ от покупки истребителей у США

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Bild: ФРГ может разорвать договор с США о покупке 35 истребителей F-35A

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Его слова приводит Bild.

Ишингер допустил отказ от покупки истребителей у США, если Вашингтон встроит в них дистанционный «аварийный выключатель», как в пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Киеву.

«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — сказал он.

6 марта в Пентагоне подтвердили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США вступила в силу. Решение о паузе в поставках относится и к оружию, которое уже находилось на пути в страну.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
F-35
F-35A
HIMARS
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