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Тенденции развития космической отрасли: космос требует интеллекта

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Автоматический космос всегда был и остается полем соревнования: в этой области постоянно возникают новые тренды, методы и решения. И наиболее ярким трендом сегодня является переход к многоспутниковым орбитальным системам. Еще одна тенденция последних лет — снижение технологического порога входа для маленьких компаний: так, если раньше космос был монополией небольшого количества государств, то сейчас в него удалось пробиться стартапам, которые начали запускать свои кубсаты.

Почему космос требует интеллекта, как изменится роль ИИ в будущем и какие требования будут предъявлять к кадрам — об этих и многих других тенденциях развития космической отрасли рассказал генеральный конструктор автоматических космических систем и комплексов "Роскосмоса" Виктор Хартов во второй части лекции Pro Космос.

В первой части Хартов рассказывал о том, стоит ли тратить деньги на фундаментальные исследования Вселенной. По его мнению, успех в освоении космоса придет только в том случае, если от стратегии «разовых вылазок» перейти к «планомерной осаде».

Каролина Зулкарнаева

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