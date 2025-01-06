«Планомерная осада»: нужно ли тратить деньги на фундаментальные исследования Вселенной

Ученые уже давно выяснили, что барионная материя — обычное вещество, из которого состоят все планеты и звезды, в том числе Солнце, Земля и само человечество — составляет всего около 4% от всей Вселенной. Поэтому все законы физики, которым нам сегодня известны, касаются только этих 4%. Познание человеком Вселенной ведется с разных сторон: строятся адронные коллайдеры и огромные наземные телескопы, проводятся астрофизические исследования, в космос запускаются обсерватории.

Однако успех в освоении неизведанного пространства придет только в том случае, если от стратегии «разовых вылазок» перейти к «планомерной осаде». Иными словами, необходимы не разовые проекты, а долговременные программы с соответствующим финансированием.

Почему мы не летим на Венеру и Марсу, в чем заключается кризис современной физики, почему разбилась «Луна-25» — на эти и многие другие вопросы ответил российский ученый, генеральный конструктор автоматических космических систем госкорпорации «Роскосмос», доктор технических наук, доцент, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Виктор Хартов.

Каролина Зулкарнаева