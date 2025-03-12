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В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

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Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

19FortyFive: Бомбардировщики B-21 потеряют малозаметность из-за дозаправок

Новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider, которые строят для Военно-воздушных сил (ВВС) США, могут терять малозаметность во время дозаправки в воздухе. Об ахиллесовой пяте самолета нового поколения рассказали в публикации 19FortyFive.

«Основная проблема, связанная с B-21, заключается в сохранении малозаметности бомбардировщика во время операций по дозаправке. Процесс стыковки с топливозаправщиком и наличие штанги для дозаправки могут привести к снижению заметности B-21», — пишет издание.

Также в публикации допустили, что находящихся арсенале ВВС США самолетов-заправщиков может не хватить для обслуживания парка B-21. Всего планируют построить более ста «революционных бомбардировщиков». Глава транспортного командования Пентагона генерал Рэндалл Рид отметил, что B-21 предъявляет более высокие требования в части транспортировки топлива. Автор предположил, что речь может идти о скорости воздушной заправки и запасе перевозимого топлива.

В мае 2024 года издание The National Interest писало, что основной задачей B-21 будет нанесение дальних ударов по целям, прикрытым большим количеством систем противовоздушной обороны. В публикации допустили, что самолет призван совершить революцию в применении стратегической авиации против равных противников.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
Истребитель 5 поколения
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