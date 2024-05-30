В США назвали задачи «революционного» бомбардировщика

TNI: бомбардировщик B-21 Raider предназначен для преодоления систем ПВО

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который построили для Военно-воздушных сил (ВВС) США, призван совершить революцию в применении стратегической авиации против равных противников. Задачи перспективного самолета назвали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что американские военные надеются получить с B-21 преимущество в любом потенциальном конфликте с Россией или Китаем. Самолет сможет преодолеть системы ПВО.

«Самолет предназначен для нанесения ударов на большую глубину против [объектов, защищенных] плотной системой противовоздушной обороны (ПВО). По сути, если B-21 Raider оправдает возложенные на него ожидания, он сможет наносить удары обычными и ядерными боеприпасами по особо важным целям на территории Китая и России, что чрезвычайно важно в потенциальном конфликте», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, ВВС США планируют одновременно эксплуатировать B-21 и бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые хотят использовать против сил с подавленной системой ПВО.

В январе стало известно, что компания Northrop Grumman начала первоначальный этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider.