В США начали производство самолета шестого поколения

Компания Northrop Grumman начала первоначальный этап производства стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который считается первым самолетом шестого поколения. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заместителя министра обороны США по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте.

«Производство бомбардировщика-невидимки B-21 Raider продвигается вперед. Прошлой осенью, основываясь на результатах наземных и летных испытаний и зрелых планах команды по производству, я дал добро на начало производства B-21 низкими темпами», — сказал Лапланте.

Он отметил, что одним из ключевых атрибутов программы B-21 была организация масштабного производства. По словам замминистра, возможности самолета не имеют значения, если его не передают военным в больших количествах.

В Northrop Grumman рассказали, что контракт на производство B-21 получили после начала летных испытаний. «Наш серийный испытательный самолет показал готовность к производству, выполнив все требования к летно-техническим характеристикам», — сообщили в компании.

В ноябре представитель Военно-воздушных сил (ВВС) США Энн Стефанек объявила о начале летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Самолет тестируют специалисты Испытательного центра ВВС и Объединенной испытательной группы B-21 412-го испытательного крыла.

В марте 2023 года издание 19FortyFive писало, что покупка B-21 увеличит парк стратегических бомбардировщиков ВВС США до 175 единиц, но для защиты интересов страны потребуется минимум 270 самолетов.