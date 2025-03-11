Войти
Lenta.ru

В США захотели вооружить Abrams дронами

616
2
+1
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

TNI: Перспективный танк AbramsX хотят вооружить дронами Switchblade

Перспективный танк AbramsX, который разрабатывает американская компания General Dynamics Land Systems, захотели вооружить дронами-камикадзе Switchblade 300. Особенности проекта назвал журнал the National Interest (TNI).

«Новая серия танков [Abrams] будет оснащена четырьмя пусковыми установками для боеприпасов Switchblade 300. Эти беспилотники, которые часто называют "камикадзе", могут управляться экипажем», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что аппараты Switchblade 300 могут некоторое время барражировать в районе нахождения цели до получения команды на атаку.

Отмечается, что конструкторы также уделяют внимание защите AbramsX от беспилотников. Машина получит усовершенствованный комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, который сможет поражать дроны-камикадзе. КАЗ предназначен для уничтожения атакующего боеприпаса пучком поражающих элементов.

Прототип AbramsX впервые представили в 2022 году. Новая машина может получить необитаемую башню, автомат заряжания и гибридный двигатель.

В октябре 2024 года журнал TNI писал, что танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современного поля боя. Применение этих машин в зоне спецоперации показало их беззащитность перед дронами-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
2 комментария
№1
11.03.2025 07:01
Медленно, но процесс идёт. Следующую войну трудно представить без тяжёлых танков.
0
Сообщить
№2
11.03.2025 09:44
Цитата, q
«Новая серия танков [Abrams] будет оснащена четырьмя пусковыми установками для боеприпасов Switchblade 300. Эти беспилотники, которые часто называют "камикадзе", могут управляться экипажем»

И кто же этот бесполезный для своих прямых обязанностей член экипажа?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 20:14
Ответ на "Правда, что российский ЗРПК малой дальности "Панцирь-С1" только что сбил украинский боеприпас JDAM? (The National Interest, США)"
  • 11.03 19:48
  • 523
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке
  • 11.03 16:01
  • 7971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 15:45
  • 0
«Запад-2025»: когда слова становятся стратегией
  • 11.03 15:23
  • 4
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 11.03 14:58
  • 3
Впечатлённый операцией «Труба» немецкий аналитик Рёпке призвал подорвать все российские трубопроводы, идущие в Евросоюз
  • 11.03 14:28
  • 8604
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 13:29
  • 155
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.03 12:29
  • 7
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 11.03 12:20
  • 22
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 11.03 11:22
  • 1
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 11.03 11:12
  • 0
Три кита российской кирпичной индустрии: Экспертный обзор заводов, известных на весь мир
  • 11.03 09:44
  • 2
В США захотели вооружить Abrams дронами
  • 11.03 02:48
  • 1
Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК