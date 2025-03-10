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В США заявили о потере ВСУ одного технического преимущества перед ВС России

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Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters.

WP: ВСУ использовали снимки Maxar для технологического преимущества над ВС РФ

Спутниковые снимки компании Maxar помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) получить техническое преимущество над ВС России, их отсутствие Киев уже ощутил. Использование снимков раскрыло издание The Washington Post (WP).

В частности, спутниковые снимки позволяют артиллерийским и беспилотным подразделениям обнаруживать позиции и склады ВС РФ, наносить по ним удар и оценивать последствия атак. Также изображения помогают прокладывать маршруты автомобилей снабжения и обходить заминированные участки дороги.

После решения США о прекращении передачи снимков украинская армия столкнулась с трудностями, отмечает WP.

«Без таких данных мы неизбежно потеряем скорость и точность. Это не имеет решающего значения, но это определенно неудобство», — рассказал офицер ВСУ по имени Александр (фамилию WP не назвало).

Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. В официальном обосновании говорится, что доступ прекращен «по административному запросу».

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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