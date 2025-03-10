Войти
Lenta.ru

В США отключили Украине доступ к спутниковым снимкам

615
0
+1
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

УМП: Американская фирма Maxar перестала снабжать Украину спутниковыми снимками

Американская аэрокосмическая компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщает издание «Украинский милитарный портал» («УМП»).

Несколько пользователей коммерческого сервиса на правах анонимности рассказали медиа, что потеряли доступ к данным. В официальном обосновании говорится, что доступ прекращен «по административному запросу». По словам журналистов, фактически же отключение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

В материале говорится, что, судя по всему, администрация президента США через Госдеп запретила частным американским компаниям снабжать украинскую сторону спутниковыми данными. Ограничение касается как правительства, как и частных пользователей. Так, факт отключения подтвердило украинское киберсообщество «Киберборошно».

Журналисты «УМП» назвали Mixar главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей — в том числе, информации о передвижении российских войск. Изображения Mixar неоднократно использовали в медиа для иллюстрации и анализа боевых действий на Украине.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объяснила приостановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона. По ее словам, таким образом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дали понять, что не надо воспринимать поддержку американских граждан как должное.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.