В США отключили Украине доступ к спутниковым снимкам

УМП: Американская фирма Maxar перестала снабжать Украину спутниковыми снимками

Американская аэрокосмическая компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщает издание «Украинский милитарный портал» («УМП»).

Несколько пользователей коммерческого сервиса на правах анонимности рассказали медиа, что потеряли доступ к данным. В официальном обосновании говорится, что доступ прекращен «по административному запросу». По словам журналистов, фактически же отключение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

В материале говорится, что, судя по всему, администрация президента США через Госдеп запретила частным американским компаниям снабжать украинскую сторону спутниковыми данными. Ограничение касается как правительства, как и частных пользователей. Так, факт отключения подтвердило украинское киберсообщество «Киберборошно».

Журналисты «УМП» назвали Mixar главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей — в том числе, информации о передвижении российских войск. Изображения Mixar неоднократно использовали в медиа для иллюстрации и анализа боевых действий на Украине.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объяснила приостановку военной помощи Украине со стороны Вашингтона. По ее словам, таким образом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дали понять, что не надо воспринимать поддержку американских граждан как должное.