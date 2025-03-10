Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признали успешным

European Spaceflight: Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признан успешным

Первый коммерческий пуск ракеты Ariane 6 признан успешным. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Пуск носителя с французским разведывательным спутником CSO-3 состоялся 6 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Примерно через час после старта космический аппарат был выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров, после чего третья ступень Ariane 6 совершила маневр и зашла в атмосферу Земли.

Ранее компания Arianespace неоднократно переносила второй пуск Ariane 6.

В июле прошлого года гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».