В Казани разработали «Аватар» для разведки

В Казани разработали дрон «Аватар» с дальностью 40 километров

Разведывательный беспилотник «Аватар», который разработали в Казани, может вести разведку на дальность до 40 километров. Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Дрон самолетного типа с размахом крыла 1,8 метра несет три камеры. «Одна камера — для оператора, который управляет самим беспилотником, две другие, которые находятся снизу фюзеляжа, — это камера с тепловизором и камера с 30-кратным зумом. "Аватар" может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров», — сообщили в организации.

Там уточнили, что дрон разработали и производят студенты из Казани. Инженер команды «Аватар» Даниил отметил, что аппарат весит не более трех килограммов. Беспилотник поддерживает режим автозапуска, когда управление при помощи пульта используют после набора заданной высоты. Антенну и ретранслятор беспилотника можно разместить на расстоянии до 50 метров от оператора, чтобы обезопасить его позицию.

В феврале на форуме «Патриоты Урала» впервые представили широкой публике дрон «Грузовик». Гексакоптер может переносить до 80 килограммов груза.