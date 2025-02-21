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В России представили дрон «Грузовик»

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Фото: ООО «Лаборатория будущего»
Фото: ООО «Лаборатория будущего».

«Лаборатория будущего» впервые представила широкой публике дрон «Грузовик»

На II форуме «Патриоты Урала» был впервые представлен широкой публике дрон «Грузовик». Об этом со ссылкой на сотрудника компании «Лаборатория будущего» Станислава Воронова сообщает ТАСС.

«Он выгодно отличается от других дронов тем, что переносит большую полезную нагрузку на большое расстояние», — заявил собеседник.

Сотрудник компании заметил, что беспилотник способен переносить от 40 до 80 килограммов на дальность 10 километров туда и обратно. Развиваемая грузовым дроном крейсерская скорость составляет 60 километров в час.

В качестве груза дрон может переносить сбрасываемую дистанционно управляемую самоходную тележку.

В феврале 2024-го директор компании Александр Лемех сообщил, что «Лаборатория будущего» создала дрон «Канатоход», который с 2023 года успешно применяют для диагностики, обслуживания и ремонта линий электропередачи в Саудовской Аравии.

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Россия
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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