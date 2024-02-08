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В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии

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Дрон «Канатоход»
Дрон «Канатоход».
Источник изображения: Лаборатория будущего

Российская компания «Лаборатория будущего» создала дрон «Канатоход», который с 2023 года успешно применяют для диагностики, обслуживания и ремонта линий электропередачи (ЛЭП) в Саудовской Аравии. Об этом директор организации Александр Лемех сообщил ТАСС.

Он отметил, что компания разработала летающую платформу «Канатоход» и модули для работы на высоковольтных проводах ЛЭП. «Наше ноу-хау в том, что мы решили вопросы электромагнитной совместимости: обычно дрон выходит из строя, если находится близко от ЛЭП, из-за мощного электромагнитного поля. Мы же разработали дрон, который может сесть прямо на провод, где примерно 220 киловольт, и аппарат не выходит из строя», — сказал глава организации.

Российская компания сотрудничает с корпорацией Saudi Electricity Company из Саудовской Аравии. Лемех отметил, что в 2022 году «Лаборатории будущего» дали две самые сложные линии электропередачи для работы. В 2023 году компания изготовила около ста больших дронов, включая 40 аппаратов для рынка Ближнего Востока.

По словам главы компании, одной из особенностей «Канатохода» является способность работать несколько часов без подзарядки, подзаряжаясь от провода. «"Лаборатория будущего" стремится к тому, чтобы наши дроны могли постоянно подпитываться от линий ЛЭП и работали бесконечно долго», — сказал Лемех.

В конце 2021 года стало известно, что специалисты из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны России разработали проект дрона, который будет заряжаться напрямую от линии электропередачи.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
08.02.2024 11:48
Только в Саудовской Аравии может работать, а в России выходит - НЕТ?
0
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