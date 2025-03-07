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Маск прокомментировал ситуацию вокруг «застрявших» на МКС астронавтов

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters.

Бизнесмен Маск: Астронавты Starliner могли вернуться на Землю полгода назад

«Застрявшие» на Международной космической станции (МКС) астронавты могли вернуться на Землю полгода назад. С таким комментарием про ситуацию вокруг экипажа пилотируемого корабля Starliner выступил бизнесмен Илон Маск. На его слова обратил внимание ТАСС.

«SpaceX могла бы отправить еще один Dragon и вернуть их домой еще шесть месяцев назад, но администрация [бывшего президента США Джо] Байдена (а не НАСА) отказалась предоставить разрешение на это», — заявил предприниматель.

По его словам, вместо восьми суток астронавты Starliner находятся на МКС восемь месяцев. «Президент [США Дональд] Трамп попросил вернуть их как можно скорее, и мы это делаем», — добавил бизнесмен.

Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на астронавта Барри Уилмора сообщило, что экипаж пилотируемого космического корабля Starliner, «застрявший» на МКС, испытывает огромное уважение к Маску и Трампу.

5 июня корабль Boeing Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находятся на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на Starliner, однако из-за многочисленных проблем с кораблем НАСА приняло решение отправить их обратно на корабле SpaceX Crew Dragon.

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Илон Маск
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МКС
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