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«Застрявший» на МКС астронавт Starliner прокомментировал заявления Маска и Трампа

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Астронавт Starliner Уилмор: Мы испытываем огромное уважение к Трампу и Маску

Экипаж пилотируемого космического корабля Starliner, «застрявший» на Международной космической станции (МКС), испытывает огромное уважение к основателю SpaceX Илону Маску и президенту США Дональду Трампу, заявил астронавт Барри Уилмор. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Я могу сказать вам с самого начала, что все мы испытываем огромное уважение к господину Маску и, очевидно, уважение и восхищение нашим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы ценим их. Мы ценим все, что они делают для нас, для пилотируемых космических полетов, для нашей страны», — сказал Уилмор.

Комментируя заявления Трампа и Маска касательно того, что экипаж Starliner «застрял» на МКС по политическим причинам, Уилмор заметил, что астронавты на околоземной орбите могут быть не посвящены во все тонкости и процессы, о которых знают политики. «И я уверен, что у них есть какие-то проблемы, с которыми они имеют дело, информация, которая у них есть, в которую мы не посвящены. Поэтому, когда я думаю о вашем вопросе, это часть жизни, мы с этим согласны», — уточнил астронавт.

В январе Маск в сети X сообщил, что Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой скорее вернуть на Землю астронавтов Starliner, «застрявших» на МКС.

5 июня корабль Boeing Starliner с астронавтами Бутчем Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находятся на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на Starliner, однако из-за многочисленных проблем с кораблем НАСА приняло решение отправить их обратно на корабле SpaceX Crew Dragon.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Проекты
МКС
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