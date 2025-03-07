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ВСУ прикрыли американский БТР бревнами и «раскладушкой»

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Фото: Spc. Tyler Kingsbury / Wikipedia
Фото: Spc. Tyler Kingsbury / Wikipedia.

ВСУ прикрыли американский БТР M113A3 бревнами и сетью для защиты от дронов

В подразделении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили бронетранспортер (БТР) производства США M113A3, который прикрыли дополнительной защитой от дронов. На ролик обратила внимание «Российская газета».



На видео можно заметить БТР с несколькими слоями бревен, которые закрепили на бортах машины. Верхнюю полусферу M113 прикрыли раскладывающимся каркасом с антидроновой сетью.

В публикации подчеркнули, что M113 часто становятся целью российских дронов. «Сообщения об уничтожении очередной гусеничной машины этого семейства регулярно появляются в материалах с линии боевого соприкосновения», — пишет издание.

Модификацию M11A3 разработали в 1987 году. Эта версия получила двигатель мощностью 275 лошадиных сил и противоосколочные вкладыши для повышения защищенности экипажа и десанта. Корпус БТР состоит из алюминиевых бронеплит толщиной до 44 миллиметров.

В июне 2024 года издание Breaking Defense писало, что компания BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), которые разработали в качестве замены БТР M113.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
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