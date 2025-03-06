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ВВС США построят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

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Фото: John Raoux / AP
Фото: John Raoux / AP.

SpaceNews: ВВС США постоят ракетные посадочные площадки в Тихом океане

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут постоить две ракетные посадочные площадки на атолле Джонстон в Тихом океане. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Пентагон уведомил общественность о намерении начать оценку воздействия на окружающую среду нового логистического проекта Rocket Cargo, предполагающего доставку грузов из хабов, расположенных в космосе.

В планы ВВС США входит ежегодно в течение четырех лет совершать на две площадки островов атолла до десяти посадок. «Целью этого этапа испытаний является демонстрация и отработка возможностей программы Rocket Cargo, которая предусматривает доставку критически важных грузов в любую точку Земли в течение нескольких часов», — говорится в публикации.

В сентябре 2024-го издание сообщило, что американские компании Inversion Space и Outpost Space получили более 100 миллионов долларов в качестве инвестиций на разработку технологий по доставке военных грузов через космическое пространство.

В июле 2023 года портал Defense News рассказал, что в Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery.

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США
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