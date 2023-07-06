Войти
Lenta.ru

В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов через космос

427
0
0
Источник изображения: Фото: Twitter/Elon Musk

В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов «в космос, из космоса и через него», опубликовав 30 июня запрос к компаниям с проектом Novel Responsive Space Delivery. Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что победившие в конкурсе компании должны продемонстрировать соответствующие возможности уже через два-три года. Согласно Defense News, транспортировка грузов через космос может быть полезной для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.

Издание напоминает, что Пентагон работает над аналогичной программой с 2018 года, сотрудничая с компаниями SpaceX, Blue Origin, VOX Space и Rocket Lab USA. В 2021 году военное ведомство запустило проект Rocket Cargo, в рамках которого SpaceX получила контракт на 102 миллиона долларов, которые пошли на создание многоразовой транспортной системы Starship.

В апреле 2018 года президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что транспортная система Starship заработает в течение десятилетия и доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже эконом-, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
Rocket Lab
SpaceX
Похожие новости
13.09.2022
Пентагон задумал использовать аналог советского шаттла для доставки грузов
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
11.01.2021
Космический рывок
17.12.2020
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
09.01.2018
Чужие победы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:45
  • 52525
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 15:14
  • 0
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 14:22
  • 2
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 05.07 16:40
  • 442
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям