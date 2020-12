Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос

Сверхлегкий носитель Rocket американской компании Astra впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

Полет Rocket, которая, согласно данным Astra, должна стать самой дешевой в мире ракетой космического назначения, длился 8,5 минуты. Старт носителя состоялся с пускового комплекса Кадьяк на Аляске.

A quick video recap of our 8.5-minute flight to space today! pic.twitter.com/gvElF4fbAZ