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Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Сверхлегкий носитель Rocket американской компании Astra впервые преодолел линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

Полет Rocket, которая, согласно данным Astra, должна стать самой дешевой в мире ракетой космического назначения, длился 8,5 минуты. Старт носителя состоялся с пускового комплекса Кадьяк на Аляске.



SpaceNews пишет, что ракета достигла высоты 390 километров и развила скорость 7,2 километра в секунду, что примерно на 0,5 километра в секунду меньше требуемой для выхода на орбиту скорости. В Astra заявили, что проведенный испытательный пуск считают успешным, поскольку он позволил определить точное соотношение компонентов топлива (керосина и жидкого кислорода) для следующего пуска. Издание отмечает, что для последнего старта Rocket с Кадьяка было привлечено пять сотрудников компании, которые смогли «запустить ракету всего за несколько дней». Следующий запуск носителя планируется провести через несколько месяцев.

В сентябре пуск Rocket завершился падением с переворотом и взрывом. Как отмечала Astra, неполадки были связаны с системой навигации ракеты, в результате чего было принято решение об остановке двигателей первой ступени.

Американская Astra работает над носителем Rocket, который, как заявляют в компании, должен стать самой простой и технологичной ракетой в мире, а потому и самой дешевой. В Astra уверены, что данная задача будет решена, когда надежность пусков носителя достигнет 95 процентов при цене старта примерно один миллион долларов. В настоящее время стоимость пуска Rocket, рассчитанного на выведение около 150 килограммов, оценивается в 2,5 миллиона долларов. Разработку Rocket отличает итеративный подход.

В настоящее время в США действуют порядка десяти космических стартапов, самыми успешными из которых являются SpaceX, Rocket Lab и Blue Origin.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Blue Origin
Rocket Lab
SpaceX
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1 комментарий
№1
17.12.2020 10:22
Похоже наступает эра "гаражного" космоса...
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