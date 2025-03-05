SpaceX анонсировала первый запуск Starship из Флориды

SpaceX: Первый запуск Starship из Флориды состоится в конце 2025 года

Первый запуск многоразовой транспортной системы Starship с площадки Космического центра Джона Кеннеди в штате Флорида (США) состоится в конце 2025 года. Об этом со ссылкой на анонс компании SpaceX сообщает издание SpaceNews.

«В ожидании завершения экологических экспертиз SpaceX намерена провести первый запуск Starship во Флориде с LC-39A в конце 2025 года», — анонсировали в компании.

Вторая площадка во Флориде, которую SpaceX планирует использовать для запусков Starship, — SLC-37 — готовится к введению.

В компании добавили, что продолжают расширять производство и инфраструктуру для обслуживания Starship, в частности, к концу 2026-го года планируют завершить строительство предприятий Gigabay во Флориде и Техасе.

В феврале издание заметило, что Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х.