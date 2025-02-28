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В США усомнились в способности Starship доставить людей на Луну к концу 2020-х

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Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters
Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters.

SpaceNews: Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х

Создаваемая компанией SpaceX многоразовая транспортная система Starship может не успеть доставить людей на Луну к концу 2020-х. Об этом пишет издание SpaceNews.

В публикации приводится мнение бывшего заместителя администратора НАСА по исследованиям Дэна Дамбахера, который усомнился в том, что Starship доставит людей на Луну к концу десятилетия. Эксперт напомнил, что текущий плана НАСА по возвращению на естественный спутник Земли требует 35-40 запусков Starship, которые обеспечат наличие на низкой околоземной орбите достаточного топлива для путешествия к Луне.

«Я спрашиваю: могут ли 40 запусков, разработка и демонстрация неразработанной и не продемонстрированной орбитальной ракетной заправочной станции и интеграция сложного операционного сценария в несколько систем успешно произойти к 2030 году?» — говорит специалист, отмечая, что «вероятность успеха этого плана в лучшем случае мала».

Дамбахер предложил НАСА приступить к разработке «небольшого нового посадочного модуля», который может быть готов до 2030 года. «Я получу упрощенный посадочный модуль, который смогу отправить на Луну и который не потребует многократных запусков», — сказал эксперт.

Ранее издание ArsTechnica со ссылкой на директора Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотта Пейса заметило, что программа НАСА по созданию сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), «возможно, начинает гаснуть».

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