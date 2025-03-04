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Южная Корея захотела войти в пятерку крупнейших космических держав

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters.

SpaceNews: Южная Корея захотела войти в пятерку крупнейших космических держав

Южная Корея захотела войти в пятерку крупнейших космических держав планеты. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Стратегические планы Сеула в области космонавтики были обозначены и одобрены третьим Национальным космическим советом, заседание которого состоялось 25 февраля. Основные проекты, поддержанные Корейской аэрокосмической администрации, включают многоразовые ракеты и космические корабли, спутники сверхвысокого разрешения, низкоорбитальные космические аппараты, обсерваторию​​ в точке Лагранжа L4 системы Солнце — Земля и лунные посадочные модули.

В частности, многоразовый вариант перспективного носителя KSLV-III должен появиться к 2035 году, а южнокорейский посадочный модуль к район южного полюса Луны планируется отправить к 2023-му. Отдельное внимание Сеул уделяет частной космонавтике, которой планируется доверить создание многоразовых ракет и геостационарных спутников.

Издание напоминает, что в 2025 году бюджет Корейской аэрокосмической администрации на исследования и разработки составил 562 миллиона долларов, что на 43 процента выше значения этого показателя в 2024-м.

В сентябре SpaceNews сообщило, что в Южной Корее захотели к середине 2030-х годов снизить стоимость выведения полезного груза на низкую околоземную орбиту до менее 1000 долларов за килограмм.

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Страны
Южная Корея
Проекты
Луна
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