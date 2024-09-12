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В Южной Корее захотели радикально снизить стоимость ракетного запуска

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Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com
Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com.

В Южной Корее снизят стоимость ракетного запуска до 1000 долларов за килограмм

В Южной Корее захотели к середине 2030-х годов снизить стоимость выведения полезного груза на низкую околоземную орбиту до менее 1000 долларов за килограмм. Об этом сообщает SpaceNews.

Планы по радикальному снижению стоимости ракетного запуска появились у Корейского аэрокосмического агентства на фоне доминирования американской компании SpaceX на мировом рынке коммерческих стартов. Осуществить их Сеул планирует при помощи разрабатываемой в настоящее время Южной Кореей многоразовой ракеты грузоподъемностью до 500 килограммов на низкую околоземную орбиту.

«Мы собираемся сделать аэрокосмическую промышленность одной из основных отраслей Южной Кореи, которая к 2045 году будет претендовать на долю мирового рынка в 10 процентов», — заявил глава Корейского аэрокосмического агентства Юн Ен Бин.

В январе агентство Yonhap сообщило, что Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

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Страны
США
Южная Корея
Компании
SpaceX
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