Rocket Lab подтвердила первый пуск Neutron в 2025 году

Rocket Lab: Первый пуск ракеты Neutron по-прежнему запланирован на 2025 год

Первый пуск ракеты Neutron по-прежнему запланирован на 2025 год. О соответствующих планах подтвердила компания Rocket Lab. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В отчете о деятельности компании утверждается, что Rocket Lab добилась значительного прогресса в работе над Neutron и придерживается ранее обозначенных планов по ее первому запуску.

«Этот год — год Neutron. Мы с нетерпением ждем возможности устранить узкое место в области ракет среднего класса, выведя Neutron на площадку», — сказал гендиректор Rocket Lab Питер Бек.

Руководитель заметил, что недавно компания приобрела плавучую баржу, которая выступит посадочной платформой для носителя. Получивший название Return on Investment корабль имеет длину 120 метров и будет переоборудован под посадку ступени к 2026 году.

Тем не менее издание пишет, что, согласно отчету фонда Bleecker Street Research, работы по Neutron сталкиваются со значительными задержками, в связи с чем первый запуск носителя возможен не ранее середины 2026 года или 2027-го.

В мае 2024-го издание сообщило, что Rocket Lab сдвинула запуск новой многоразовой средней ракеты Neutron с 2024-го на 2025-й год.

Длина двухступенчатой ракеты Neutron составит 30 метров, диаметр ее головного обтекателя — 4,5 метра. К Луне носитель сможет доставить до двух тонн, к Венере и Марсу — до 1,5 тонны. Первая ступень Neutron будет совершать мягкую посадку на морскую платформу.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.