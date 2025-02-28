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В США заявили об «угасании» программы сверхтяжелой ракеты

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Фото: NASA
Фото: NASA.

ArsTechnica: Программа НАСА по созданию сверхтяжелой ракеты SLS угасает

Программа НАСА по созданию сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), «возможно, начинает гаснуть». Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

В публикации приводятся слова влиятельного члена Республиканской партии США, которые в течение многих лет составлял отчеты и доклады в области космической политики. «Нам нужен отход от опоры на SLS», — заявил директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс перед подкомитетом Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

Эксперт признал, что был сторонником SLS тогда, когда у нее не было альтернатив. В то время [мне] не казалось, что коммерческий рынок тяжелых ракет космического назначения будет осуществим в течение двух десятилетий. Сегодня ситуация иная, с вариантами тяжелых носителей от [компаний] SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance», — заметил специалист.

Ранее издание сообщило, что компания Boeing проинформировала своих сотрудников о возможном закрытии программы сверхтяжелой ракеты SLS.

В октябре обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что американская лунная программа Artemis терпит бедствие, поэтому нуждается в изменении.

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