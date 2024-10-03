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В США признали неудачу лунной программы Artemis

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Фото: NASA / Radislav Sinyak / Globallookpress.com
Фото: NASA / Radislav Sinyak / Globallookpress.com.

ArsTechnica: американская лунная программа Artemis терпит бедствие

Американская лунная программа Artemis терпит бедствие, поэтому нуждается в изменении, признает обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

По его мнению, основные проблемы Artemis — это отпадение элементов теплозащитного экрана лунного пилотируемого корабля Orion, неготовность лунного скафандра, разрабатываемого Axiom Space, задержки в создании корабля SpaceX Starship, неустойчивое ценообразование на сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) и ее инфраструктуру, а также конкуренция со стороны Китая.

Бергер предлагает изменить Artemis, отказавшись от строительства окололунной станции Gateway и модернизации SLS. «Просто Gateway вносит расходы и сложность в программу Artemis, пока НАСА борется с избытком того и другого», — пишет автор.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссии тайконавтов на поверхность Луны.

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Страны
Китай
США
Продукция
Orion КК
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