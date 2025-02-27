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В США оценили российскую «Воблу»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Forbes: Российские дроны «Вобла» смогут доставлять грузы на передовую

Российские беспилотники, которые состоят из рамы и нескольких FPV-дронов, смогут доставлять грузы подразделениям на передовых позициях. Возможности аппаратов оценили в публикации американского издания Forbes.

Автор обратил внимание на кадры применения российских тяжелых дронов, которые прозвали «Воблой». В основе конструкции лежат четыре обычных FPV-дрона и большая рама, которая их объединяет. В результате получается дрон мультироторного типа, а каждый FPV-дрон выполняет функции отдельного несущего винта. При этом одна «Вобла» может отличаться от другой формой рамы или расположением основных узлов.

Собеседник издания, изучивший применение «Воблы», допустил, что в будущем лучшую конструкцию аппарата определят опытным путем. Это позволит унифицировать изделия и наладить массовое производство.

Тяжелые аппараты могут перевозить различные грузы, включая противотанковые мины весом около 10 килограммов. Издание допустило, что такие аппараты будут использовать для срочной доставки воды, пищи или медикаментов.

Ранее в феврале в зоне СВО заметили «Воблу» с противотанковой миной ТМ-62. Аппарат может сбросить боеприпас на цель или обеспечить дистанционное минирование направления.

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Россия
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