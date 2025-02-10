Российский беспилотник-миноносец из четырех дронов попал на видео

Российские военные собрали беспилотник-миноносец из четырех дронов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) заметили новый российский дрон-миноносец «Вобла». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) собран из четырех FPV-дронов. Он способен переносить и сбрасывать на цель противотанковую мину ТМ-62 весом около 10 килограммов, после чего возвращаться на базу.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на «Уралдронзаводе» был разработан тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Модульный беспилотник в зависимости от поставленных задач может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин или сбрасывать на противника мощный фугас. Кроме того, «Бердыш» может применяться для нанесения огневого поражения из реактивного пехотного огнемета «Шмель» или РПГ-30 «Крюк».