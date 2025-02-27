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Arianespace перенесла второй запуск Ariane 6

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Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Reuters
Фото: ESA / Manuel Pedoussaut / Reuters.

Arianespace: Второй запуск ракеты Ariane 6 состоится 3 марта

Второй запуск ракеты Ariane 6 переносится с 26 февраля и состоится 3 марта в 19:24 московского времени. Об этом в сети X рассказал европейский оператор Arianespace.

Компания уточнила, что предпусковые «дополнительные наземные операции завершены», а сама ракета «находится в стабильном состоянии». Полезная нагрузка для второго запуска Ariane 6 — французский разведывательный спутник CSO-3, который планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров.

В январе издание European Spaceflight сообщило, что оператор Arianespace запланировал второй запуск ракеты Ariane 6 на 26 февраля в 19:24 московского времени.

В декабре это же издание заметило, что компания перенесла второй запуск Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

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