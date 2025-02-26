Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

293
0
0
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com
Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com.

«Роскосмос» сменил руководство «Техномаша» и «Главкосмоса»

Руководство компании «Главкосмос» и научно-производственного объединения (НПО) «Техномаш» сменили. О кадровых перестановках в отрасли объявила госкорпорация «Роскосмос».

Пост гендиректора «Техномаша» занял Павел Полещенков, который был заместителем прошлого руководителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Также в отставку ушел гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко. На его позицию назначили первого заместителя Наталью Локтеву. С ней заключили срочный договор, действующий до назначения гендиректора в установленном порядке.

«Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома Восточный вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, свои посты покинули статс-секретарь — заместитель генерального директора «Роскосмоса» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Ранее в феврале стало известно, что новым гендиректором «Роскосмоса» стал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, который сменил на этом посту Юрия Борисова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 08:01
  • 1
Владимир Путин: США и Россия могли бы договориться сократить оборонные расходы на 50%
  • 26.02 07:55
  • 1
"Тактика жабьих прыжков". Что задумали в европейских столицах
  • 26.02 06:18
  • 69
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 26.02 05:54
  • 7706
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 05:11
  • 1
Эксперт Киселев: в Чехии начали подготовку более 1 тыс. диверсантов ВСУ
  • 26.02 05:09
  • 478
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.02 00:14
  • 5
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 25.02 17:40
  • 0
О поставках вооружения для ВСУ
  • 25.02 17:37
  • 0
Где дружбой дорожат, там враги дрожат
  • 25.02 17:34
  • 0
Брюссель не заинтересован в деэскалации конфликта
  • 25.02 13:57
  • 8
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 25.02 02:02
  • 0
Ответ на "Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани"
  • 24.02 23:02
  • 1
Минобороны и Генпрокуратура подали иск к изобретателю из Рязани
  • 24.02 22:47
  • 1
В Минпромторге опровергли информацию о возможной заморозке проекта разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 24.02 17:44
  • 2
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток