«Роскосмос» объявил о кадровых перестановках

«Роскосмос» сменил руководство «Техномаша» и «Главкосмоса»

Руководство компании «Главкосмос» и научно-производственного объединения (НПО) «Техномаш» сменили. О кадровых перестановках в отрасли объявила госкорпорация «Роскосмос».

Пост гендиректора «Техномаша» занял Павел Полещенков, который был заместителем прошлого руководителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Также в отставку ушел гендиректор «Главкосмоса» Илья Тарасенко. На его позицию назначили первого заместителя Наталью Локтеву. С ней заключили срочный договор, действующий до назначения гендиректора в установленном порядке.

«Исполняющим обязанности директора дирекции по строительству космодрома Восточный вместо Виктора Степанова назначен руководитель группы главного контрольного управления города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, свои посты покинули статс-секретарь — заместитель генерального директора «Роскосмоса» Ольга Вилкова и заместитель гендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

Ранее в феврале стало известно, что новым гендиректором «Роскосмоса» стал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов, который сменил на этом посту Юрия Борисова.