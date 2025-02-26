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Танк Т-90МС на IDEX 2025

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Танк Т-90МС на IDEX 2025
Танк Т-90МС на IDEX 2025.
Источник изображения: invoen.ru

Зарубежные СМИ на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (с 17 по 21 февраля) отметили активность на этом мероприятии в Объединенных Арабских Эмиратах оборонной промышленности России. По их оценкам, центральным экспонатом российской выставочной площадки IDEX 2025, занимавшей почти 1000 кв.м и демонстрировавшей продукцию более 40 российских оборонных предприятий, стал основной боевой танк Т-90МС производства «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Представленный на выставке Т-90МС был модернизирован с учётом боевого опыта России на Украине за последние три года. Наиболее заметными из них были каркас над башней с сетчатым экраном, лепестковые панели, окружающие бока и заднюю часть башни, и установленный на стойках сетчатый экран вокруг задней части машины для обеспечения защиты от атаки БПЛА с видом от первого лица (FPV).

Модернизированный ОБТ Т-90МС стал центральным экспонатом российской экспозиции на IDEX 202

Модернизированная версия ОБТ Т-90МС была представлена в России в 2011 году и впервые показана на международной выставке IDEX 2013. Источники отмечают, что танк Т-90МС массой 48 тонн оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5 или 2А46М-6 с автоматом заряжания. Помимо стандартных 125-мм боеприпасов машина также может вести огонь ракетой 9М119М «Инвар-М» с лазерным наведением на максимальную дальность 5000 м. Помимо спаренного 7,62-мм пулемёта ПКТМ танк Т-90МС дополнительно оснащён установленным на крыше башни дистанционно управляемым 12,7-мм пулемётом 6П7К.

Танк Т-90МС оснащён компьютеризированной системой управления огнём. Наводчик имеет стабилизированный телевизионный прицел с лазерным дальномером и системой наведения на цель, а командир – дневным/ночным панорамным прицелом с TV/TI-каналами и лазерным дальномером. По данным производителя, дальность распознавания цели экипажем Т-90МС составляет 5000 м днём и 3300 м ночью.

ОБТ Т-90МС оснащён многотопливным четырёхтактным дизельным двигателем с жидкостным охлаждением и турбонаддувом мощностью 1130 л. с. Согласно документации УВЗ, максимальная скорость танка по шоссе составляет 70 км/ч.

В дополнение к основной броне и экспортному варианту системы активной защиты «Арена-ЭТ» Т-90МС оснащен динамической защитой «Реликт». Выставочный образец Т-90МС, представленный на выставке IDEX 2025, имел дополнительные панели «Реликта» в верхней части башни, по бокам и в задней части корпуса. Согласно пресс-релизу «Рособоронэкспорта» на выставке IDEX 2025, Т-90МС также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

Система ПВО «Панцирь-СВД-Э» на IDEX 2025


Среди других российских экспонатов была представлена новая версия системы ПВО «Панцирь-С», получившая название «Панцирь-СВД-Э». Согласно данным «Рособоронэкспорта», система оснащена боекомплектом, включающим 48 малогабаритных экономичных ракет ТКБ-1055 для борьбы со всеми видами БПЛА, а также ракетами класса «земля-воздух» большей дальности.

По материалам ресурса https://euro-sd.com/2025/02/major-news/42720/t-90ms-at-idex-2025/

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ОАЭ
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Украина
Продукция
2А46
96К6 Панцирь-С1
ПКТМ
СВД
Т-90 "Владимир"
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РОЭ
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