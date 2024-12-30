Танковая ракета «Инвар-М» на СВО.

По информации китайских источников, начиная с мая 2023 года в бронетанковые подразделения Сухопутных Войск ВС России, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции на Украине, систематически поступают управляемые противотанковые выстрелы 3УБК20 с танковыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М». Боеприпасы предназначены для применения из основных боевых танков (ОБТ) Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, оснащенных пушкой 2А46-М5. Следует отметить, что опыт боевого применения «Инвар-М» представляет интерес для военных специалистов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Согласно публикациям, российские конструкторы завершили работу над данной усовершенствованной модификацией противотанкового выстрела к марту 2020 года, а начиная с мая 2022 года начато его серийное производство в городе Тула. Данный боеприпас можно применять и из орудия 2А82-1, которое разработано для танка Т-14 «Армата» – подтверждено соответствующими испытаниями.

Основное отличие от предыдущей модификации 9М119М состоит в увеличении огневого могущества боевой части (БЧ). Тандемная БЧ «Инвар-М» позволяет пробивать до 950 мм (предыдущая модификации пробивала 700 мм) брони за динамической защитой. Кроме того, увеличена дальность выстрела, что подтверждено в ходе боевых действий. Вполне вероятно, что российским конструкторам удалось увеличить скорость полета танковой ракеты с 280 до 350 м/сек.

Танковая ракета «Инвар-М»

Анализ поступающих данных позволяет утверждать, что точность поражения цели на дальности более 4000 м составляет 90%, т.е. достаточно попадания одной ракеты для уничтожения средней бронетехники типа БМП М2А2 «Брэдли» (при условии попадания в боковую проекцию, прикрытую динамической защитой) или вывода из строя ОБТ типа «Леопард 2А4» или «Челленджер 2».

По данным источников, абсолютное большинство ОБТ «Леопар 2А4», «Леопард 2А6» и «Челленджер 2», поставленных для бронетанковых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) получили дополнительную защиту башни (т.н. «мангалы») для снижения урона от дронов-камикадзе или БПЛА, осуществляющих сбросы боеприпасов в верхнюю полусферу танка.

Достоверно известно, что в сентябре 2023 года один из экипажей Т-90М ВС РФ осуществил три пуска танковых ракет 9М119М1 на дальность 6370, 6460 и 6830 м. В результате было успешно поражено три единицы техники противника, расположенной у опорного пункта. Позднее, 11 февраля 2024 года экипаж Т-90М с дальности 4815 м поразил в боковую проекцию американскую БМП «Брэдли».

При таких дальностях выстрела с гарантированным поражением даже британские военнослужащие (экипажи танков «Челленджер 2» в рядах ВСУ) опасаются вступать во встречный танковый бой, поскольку предельная дальность точного выстрела для английского танка составляет 5100 м.

Основным недостатком танковой ракеты «Инвар-М» является необходимость устойчивого сопровождения цели, поскольку полуактивная лазерная система наведения не обеспечивает действие по принципу «выстрелил-забыл». Помимо того, система управления огнем (СУО) не позволяет поражать более одной цели.

Вероятность поражения цели зависит от наличия препятствий на линии визирования лазерного луча, т.е. применение в летний период с учетом густой растительности лесополос или в населенном пункте нецелесообразно. Подобный принцип наведения практически бесполезен и в горной местности – множество различных укрытий, резкие изменения рельефа местности.

Однако, возможностей российской СУО «Калина» вполне достаточно для эффективной борьбы с иностранной бронетехникой, поскольку БМП «Брэдли» передвигаются достаточно медленно, одиночными машинами или малыми группами (не более трех БМП), а также отличаются высокой теплоконтрастностью.

Управляемый реактивный снаряд 9М119М1 «Инвар-М» при всех недостатках СУО является лучшим образцом противотанкового оружия, применение которого обеспечивает танковая пушка. Большинство противотанковых боеприпасов (прежде всего ПТУР BGM-71 Tow-2B Aero) уступает российскому изделию по надежности, дальности, точности и огневому могуществу.

Китайский аналог GP 125

Конкурентами российского боеприпаса по назначению являются израильский «Spike-NLOS» и китайские HJ-10/HJ-20, дальность поражения которых превышает 10 км. Однако наведение некоторых из этих боеприпасов осуществляется по оптико-волоконному проводу.

Китайские специалисты отмечают, что противотанковый выстрел 9М119М, находящиеся на вооружении бронетанковых подразделений СВ ВС Республики Индия являются одной из угроз для пакистанских танков «Аль-Халид» и других образцов бронетехники СВ ВС Исламской Республики Пакистан при ведении боя в условиях открытой местности пустынных регионов

Следует отметить, что китайская версия танковой ракеты «Инвар-М» имеет индекс GP125.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий