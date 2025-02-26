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Названы особенности обещанной Киеву системы Tridon

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Фото: Spech / Shutterstock / Fotodom
Фото: Spech / Shutterstock / Fotodom .

Defence Blog: Обещанные Киеву системы ПВО Tridon Mk2 — дешевая альтернатива ЗРК

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Tridon Mk2, которые Швеция обещает передать Киеву, могут стать дешевой альтернативой зенитным ракетным комплексам (ЗРК). Особенности системы назвали в публикации Defence Blog.

«Являясь современной зенитной платформой, Tridon Mk2 представляет собой доступную альтернативу более дорогим системам противовоздушной обороны с ракетами», — пишет издание.

В основе системы лежит боевой модуль с автоматической пушкой Bofors калибра 40 миллиметров. Устанавливаемый на грузовую платформу автомобилей модуль управляется из кабины. Tridon Mk2 получила электрооптическую систему для обнаружения целей в любое время суток.

Комплекс поддерживает программируемые боеприпасы 3P, которые можно настроить для борьбы с наземными, надводными или воздушными целями. Заявленная дальность стрельбы составляет 12,5 километра, а темп ведения огня можно менять в диапазоне 200-300 выстрелов в минуту.

В январе стало известно, что французские зенитные установки 53T2 Tarasque модернизируют на основе опыта конфликта на Украине. Пушки калибра 20 миллиметров оснастили тепловизионными прицелами от переносных зенитных ракетных комплексов Mistral.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Продукция
Мистраль (Mistral)
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