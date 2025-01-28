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Франция модернизировала устаревшие пушки из-за СВО

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Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Франция модернизировала зенитные пушки Tarasque на основе опыта СВО

Французские зенитные установки 53T2 Tarasque модернизируют на основе опыта специальной военной операции (СВО). Устаревшие орудия получат тепловизоры для борьбы с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В рамках программы Proteus Standard 1 установленные на грузовиках зенитные пушки калибра 20 миллиметров оснастили прицелами от переносных зенитных ракетных комплексов Mistral. Отмечается, что модернизация пушек заняла четыре месяца. Новый прицел повысил эффективность огня минимум на 30 процентов.

В сообщении предположили, что грузовики с усовершенствованными Tarasque могут стать основой для формирования мобильных групп по борьбе с дронами в армии Франции. В будущем в установку хотят интегрировать алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволят автоматизировать процесс прицеливания.

Зенитную установку Tarasque Type 53 T2 построили на базе разработанного в конце 1970-х годов орудия F2. Изначально установку оснащали только оптическим прицелом с пятикратным увеличением и механическим. Эффективная дальность стрельбы Tarasque по воздушным целям составляет 2000 метров.

Ранее в январе американская компания Moog представила на конференции Defence IQ 2025 в Фарнборо (Великобритания) системы противовоздушной обороны малой дальности с боевым модулем Reconfigurable Integrated-Weapons Platform. Эта система несет ракеты класса «земля-воздух» и автоматическую пушку калибра 30 миллиметров.

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Страны
Великобритания
США
Франция
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Мистраль (Mistral)
Проекты
БПЛА
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