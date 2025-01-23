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Новую систему ПВО Британии захотели оснастить американским вооружением

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Фото: Moog
Фото: Moog.

Army Recognition: в Британии показали новую систему ПВО с комплексом Moog RIwP

Новую систему противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности для британской армии захотели оснастить американской системой вооружения Reconfigurable Integrated-Weapons Platform (RIwP). Об этом сообщает Army Recognition.

Американская компания Moog представила две машины с комплексом RIwP на конференции Defence IQ 2025 в Фарнборо (Великобритания). Обе системы могут стать кандидатами на участие в программе наземной ПВО британской армии, в рамках которой военные хотят найти эффективную систему для борьбы с малыми дронами.

В основе первого варианта системы лежит трехосный транспортер Supacat HMT. Британская машина с четырехместной бронированной кабиной развивает скорость до 120 километров в час. Вторая установка построена на базе бронемашины Dingo 3 с колесной формулой 4х4, которая использует шасси автомобиля Unimog. Машина оснащена V-образным днищем, которое повышает противоминную стойкость.

Модульная платформа RIwP позволяет интегрировать различное вооружение в одной системе. Представленный в Британии комплекс несет ракеты класса «земля-воздух» Starstreak, автоматическую пушку M230 LF калибра 30 миллиметров и пулемет.

В октябре 2024 года на выставке-конференции Ассоциации армии США представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy на шасси бронетранспортера Stryker. Машина получила лазер, автоматическую пушку и ракеты калибра 70 миллиметров APKWS II с лазерным наведением.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
APKWS
Dingo
Stryker
Компании
SC Group
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