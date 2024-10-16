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В США представили антидроновый Stryker с лазером

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Кадр: Leonardo DRS / YouTube
Кадр: Leonardo DRS / YouTube.

Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс C-UAS DE с лазером

Компании Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси бронетранспортера Stryker. Систему с лазерной пушкой показали на выставке-конференции Ассоциации армии США, сообщает Army Recognition.

В арсенал установки входит лазер BlueHalo Locust мощностью 26 киловатт, автоматическая пушка XM914 калибра 30 миллиметров и ракеты калибра 70 миллиметров APKWS II с лазерным наведением. Используемые в установке ракеты оснащены боевой частью с неконтактным взрывателем для перехвата дронов.

Комплекс предназначен для поражения беспилотников весом до 600 килограммов на высоте до 5,5 километра. C-UAS DE может бороться с целями, развивающими скорость до 460 километров в час. Для поиска и отслеживания дронов комплекс использует радар кругового обзора и обзорную станцию, позволяющую вести наблюдение в любое время суток. Также антидроновый Stryker оснащен системами радиоэлектронной борьбы Titan C-UAS и Titan-SV для подавления малых квадрокоптеров.

«Недавно компании провели демонстрацию возможностей системы C-UAS DE, которая успешно поражала [малые] дроны 1-3 групп», — отметили в публикации.

В июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной системы High-Energy Laser Weapon System (HELWS) на шасси бронеавтомобиля Wolfhound. Комплекс предназначен для борьбы с дронами.

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Страны
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