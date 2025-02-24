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«Ростех» рассказал о попытках за рубежом создать «нечто похожее» на «Панцирь»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Ростех»: За рубежом пытаются создать нечто похожее на российский ЗРПК «Панцирь»

За рубежом пытаются создать «нечто похожее» на российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь». Об этом ТАСС рассказал представитель госкорпорации «Ростех».

«На основе того, как себя показывает "Панцирь", многие страны пытаются сделать нечто подобное. Это видно по всем последним международным выставкам вооружений», — заявил собеседник в ходе международной оборонной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что ЗРПК в ближайшее время получит лазерный комплекс.

Также в феврале в ходе международной авиационно-космической выставки Aero India 2025 в Бангалоре (Индия) компания «Рособоронэкспорт» провела презентацию модернизированного «Панциря».

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Мантуров Денис
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