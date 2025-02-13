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Модернизированный «Панцирь» показали в Индии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости.

«Рособоронэкспорт» показал модернизированный «Панцирь-С1М» на Aero India

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» показали в ходе Международной авиационно-космической выставки Aero India в Бангалоре. Об этом сообщила компания «Рособоронэкспорт» в Telegram.

«"Рособоронэкспорт" провел презентацию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на Aero India 2025. Посмотреть и послушать про знаменитую разработку "Высокоточки", сбивающую самолеты, вертолеты, ракеты, беспилотники и даже квадрокоптеры, пришли индийские журналисты и представители национальной промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители индийских компаний интересовались предложениями по организации производства «Панцирей» в рамках программы Make in India.

«Панцирь-С1М» может нести новые ракеты ТКБ-1055, разработанные для поражения малоразмерных целей на малых дистанциях. Изделие оптимизировали по параметру «эффективность-стоимость».

В ноябре 2024 года стало известно, что индийская компания Bharat Dynamics Limited (BDL) и российская «Рособоронэкспорт» подписали меморандум о сотрудничестве. Он направлен на совместную разработку модернизированной версии «Панциря» в интересах вооруженных сил Индии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБ-1
РОЭ
Проекты
БПЛА
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