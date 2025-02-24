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Производство новой версии «Ахмата» начнут в 2025 году

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Глава «Ремдизеля» Захаров: Производство новой версии «Ахмата» начнут в 2025-м

Производство новой версии З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» на шасси КамАЗ «Мустанг» с более мощным двигателем начнут в 2025 году. Об этом генеральный директор предприятия «Ремдизель» Александр Захаров сообщил РИА Новости.

«Автомобиль "Ахмат" в этом году мы будем производить в двух версиях. Первая, это доработанная уже текущая версия на базовом автомобильном шасси, и новая версия на шасси "Мустанг"», — сказал глава «Ремдизеля» на полях выставки IDEX 2025 в ОАЭ.

Захаров отметил, что машину на новом шасси разработали с учетом пожеланий военнослужащих, которым нужен был более динамичный бронеавтомобиль. Мощность двигателя новой машины — около 300 лошадиных сил, а стандартный «Ахмат» получил 260-сильный двигатель. Также новые версии получили усиленную подвеску, улучшающую управляемость.

В апреле 2024 года в зоне СВО заметили З-СТС «Ахмат» с комплектом решетчатых экранов, обеспечивающих защиту от дронов. Бронеавтомобиль с колесной формулой 6х6 обеспечивает защиту экипажа и пассажиров от пуль крупнокалиберных пулеметов и осколков.

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Страны
ОАЭ
Компании
Ремдизель
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