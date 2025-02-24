Начато строительство первого корвета типа Reshef для израильского флота

18 февраля 2025 года на предприятии израильской судостроительной компании Israel Shipyards в Хайфе состоялась церемония первой резки стали и начала строительства для военно-морских сил Израиля головного малого ракетного корвета нового типа Reshef.

Церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС Израиля головного малого ракетного корвета нового типа Reshef на предприятии израильской судостроительной компании Israel Shipyards в Хайфе, 18.02.2025 (с) министерство обороны Израиля

Ранее 12 декабря 2024 года министерство обороны Израиля подписало с Israel Shipyards контракт на строительство для ВМС Израиля пяти малых ракетных корветов нового типа Reshef, с опционом на возможные дополнительные корабли. Стоимость контракта составляет 2,8 млрд шекелей (780 млн долл.). Контракт рассчитан на шесть лет, при этом на церемонии первой резки стали 18 февраля было заявлено, что головной корвет должен быть сдан флоту через три с половиной года, то есть в 2028 году.

В составе ВМС Израиля новые корветы типа Reshef должны заменить восемь больших 62-метровых 500-тонных ракетных катеров проекта Saar 4.5, введенных в строй с 1981 по 2003 годы. Окончательное количество планируемых к постройке корветов типа Reshef еще точно не определено, но, по ряду последних сообщений, может составить 10 или даже 12 единиц.

Проект корвета типа Reshef разработан Israel Shipyards на основе ее экспортного проекта 72-метрового малого корвета Saar-72. Сообщается, что корабли типа Reshef будут иметь несколько увеличенные размеры по сравнению с Saar-72 - длину 76-77 метров и ширину 10,88 метра, а полное водоизмещение составит около 1000 тонн. Главная энергетическая установка будет трехвальная дизельная или дизель-электрическая, со скоростью полного хода до 30 узлов.

В 2023 году было сообщено, что часть (или все) корпусных секций корветов типа Reshef будет изготавливаться в США неназванной американской верфью в качестве субподрядчика, после чего будут доставляться на верфь Israel Shipyards в Хайфу для сборки корпусов. Это позволит профинансировать изготовление корпусных секций в счет фондов американской военной помощи Израилю, и тем самым, контрактные 2,8 млрд шекелей, видимо, далеко не покрывают общую стоимость постройки кораблей.

Вооружение корветов типа Reshef, согласно опубликованным данным, должно включать восемь пусковых установок противокорабельных ракет IAI Gabriel 5, до 40 вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса Rafael C-Dome (корабельный вариант комплекса Iron Dome), контейнерные пусковые установки барражирующих боеприпасов, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon. На корме размещается вертолетная площадка, на которой возможно размещение контейнеризированных комплексов вооружения, в первую очередь противолодочных или противоминных. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС общего обнаружения IAI Elta EL/M-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array) с АФАР на мачте, две электронно-оптических станции и усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий системы Rafael Digital Shark и Elbit Systems/Elisra NS9003/AquaMarine и комплексы выстреливаемых помех.

Церемония первой резки стали и начала строительства для ВМС Израиля головного малого ракетного корвета нового типа Reshef на предприятии израильской судостроительной компании Israel Shipyards в Хайфе, 18.02.2025 (с) министерство обороны Израиля

Последнее опубликованное рендерное изображение малого ракетного корвета типа Reshef ВМС Израиля (с) Israel Shipyards и министерство обороны Израиля