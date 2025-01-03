Новые малые ракетные корветы для израильского флота

12 декабря 2024 года министерство обороны Израиля подписало контракт с израильской судостроительной компанией Israel Shipyards (Хайфа) на строительство для военно-морских сил Израиля пяти малых ракетных корветов нового типа Reshef, с опционом на возможные дополнительные корабли. Стоимость контракта составляет 2,8 млрд шекелей (780 млн долл.). Контракт рассчитан на пять лет, при этом головной корвет должен быть сдан флоту в 2027 году.

Последнее опубликованное рендерное изображение перспективного малого ракетного корвета типа Reshef ВМС Израиля (с) Israel Shipyards и министерство обороны Израиля

В составе ВМС Израиля новые корветы типа Reshef, окончательное планируемое количество которых к постройке еще точно не определено, должны заменить восемь больших 62-метровых 500-тонных ракетных катеров проекта Saar 4.5, введенных в строй с 1981 по 2003 годы. Проект корвета типа Reshef разработан Israel Shipyards на основе ее экспортного проекта 72-метрового малого корвета Saar-72. Сообщается, что корабли типа Reshef будут иметь несколько увеличенные размеры по сравнению с Saar-72 - длину 76-77 метров и ширину 10,88 метра, а полное водоизмещение составит около 1000 тонн. Главная энергетическая установка будет трехвальная дизельная или дизель-электрическая, со скоростью полного хода до 30 узлов.

В 2023 году было сообщено, что часть (или все) корпусных секций корветов типа Reshef будет изготавливаться в США неназванной американской верфью в качестве субподрядчика, после чего будут доставляться на верфь Israel Shipyards в Хайфу для сборки корпусов. Это позволит профинансировать изготовление корпусных секций в счет фондов американской военной помощи Израилю, и тем самым, контрактные 2,8 млрд шекелей, видимо, далеко не покрывают общую стоимость постройки кораблей.

Вооружение корветов типа Reshef, согласно опубликованным рендерным изображениям, должно включать восемь пусковых установок противокорабельных ракет IAI Gabriel 5, до 40 вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса Rafael C-Dome (корабельный вариант комплекса Iron Dome), контейнерные пусковые установки барражирующих боеприпасов, 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon. На корме размещается вертолетная площадка, на которой возможно размещение контейнеризированных комплексов вооружения, в первую очередь противолодочных или противоминных. Радиоэлектронное вооружение будет включать РЛС общего обнаружения IAI Elta EL/M-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array) с АФАР на мачте, две электронно-оптических станции и усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы, включающий системы Rafael Digital Shark и Elbit Systems/Elisra NS9003/AquaMarine и комплексы выстреливаемых помех.

Распрорастраненное ранее изображение облика перспективного малого ракетного корвета типа Reshef ВМС Израиля, демонстрирующее характеристики и состав вооружения корабля (с) ВМС Израиля