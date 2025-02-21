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Иранские военные восхитились полетом российского истребителя пятого поколения Су-57Э

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Су-57Э
Российский истребитель пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э появился в Иране

В Иране появился российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Самолет совершал перелет из Инднии, где участвовал в выставке Aero India 2025. Он совершил посадку в Исламской Республике для дозаправки.

На представленных кадрах видно, как Су-57Э движется по взлетно-посадочной полосе, отрывается от земли и резко набирает высоту. При этом еще на взлете пилот под одобрительные возгласы наблюдателей выполнил фигуру высшего пилотажа «бочка».

Ранее бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма назвала экспортный вариант российского истребителя Су-57 самым интересным экспонатом выставки Aero India 2025 в Бангалоре. «Это шоу-стоппер, настоящая рок-звезда этой выставки», — заявила она.

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ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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