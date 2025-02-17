Назван российский самолет мирового класса

Летчик ВВС Индии Шарма: Российский Су-57 — это самолет мирового класса

Экспортный вариант российского истребителя Су-57 стал самым интересным экспонатом выставки Aero India 2025 в Бангалоре, заявила бывший летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, Су-57Э — это шоу-стоппер, настоящая рок-звезда этой выставки. Мы смогли воочию увидеть двухдвигательный самолет-невидимку пятого поколения и с нетерпением ждали его первых полетов», — сказала специалист.

Шарма назвала Су-57 самолетом с «большими возможностями». «Я лично общалась со многими офицерами ВВС, и все они довольны характеристиками этого самолета. Они считают, что Су-57 — самолет особого, мирового класса», — сказала пилот.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в интервью ТАСС заявил, что индийские специалисты активно интересуются российским истребителем пятого поколения Су-57, который демонстрируют на международной выставке Aero India 2025.

10 февраля Су-57Э совершил первый тренировочный полет на Aero India 2025.