Войти
Lenta.ru

В Китае создали самую мощную лазерную камеру в мире

131
0
0
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters.

SCMP: Новая китайская камера может делать точные снимки на расстоянии 100 км

Китайские ученые отчитались о создании мощной лазерной камеры, которая может с невероятной точностью отслеживать иностранные военные спутники. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Лазерную камеру разработали специалисты Института исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук. В ходе испытаний исследователям удалось сделать снимки с высоким разрешением и точностью до миллиметра на расстоянии 100 километров до объекта. Отмечается, что раньше такая производительность подобных лазерных систем была недостижимой.

Испытания устройства проводили на острове Цинхай — обширном высокогорном водоеме на отдаленном северо-западе Китая. Шпионская камера получила передовой лидар с синтезированной апертурой — так называется тип лазерной системы формирования изображений с широким полем зрения. Считается, что камера сможет точно отслеживать передвижение иностранных военных спутников.

Специалисты рассказали, что во время испытаний камера была установлена на северном берегу озера на расстоянии 101,8 километров от объекта в условиях идеальной видимости. Устройству удалось распознать детали размером до 1,7 миллиметра и определить расстояние до объектов с точностью до 15,6 миллиметра. Отмечается, что этот уровень детализации в 100 раз выше того, что демонстрируют ведущие шпионские камеры.

В ноябре китайские ученые рассказали о создании нового типа микроволнового оружия, которое может синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Оружие будущего сравнили с орбитальной станцией «Звездой смерти» из «Звездных войн».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.02 03:41
  • 3
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 21.02 03:18
  • 1
Генштаб ВС РФ: в процессы анализа и постановки задач ВС РФ внедряют элементы ИИ
  • 21.02 00:57
  • 7668
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.02 00:13
  • 0
Мнения о российском флоте.
  • 20.02 23:26
  • 0
Чем принципиально отличаются советские/российские танки от западных.
  • 20.02 22:38
  • 1
Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"
  • 20.02 21:30
  • 0
Ответ на ""Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков"
  • 20.02 17:48
  • 0
Мир стоит на пороге новой архитектуры евразийской безопасности
  • 20.02 11:10
  • 3
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 20.02 09:46
  • 8
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»