В Китае создали самую мощную лазерную камеру в мире

SCMP: Новая китайская камера может делать точные снимки на расстоянии 100 км

Китайские ученые отчитались о создании мощной лазерной камеры, которая может с невероятной точностью отслеживать иностранные военные спутники. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Лазерную камеру разработали специалисты Института исследований аэрокосмической информации Китайской академии наук. В ходе испытаний исследователям удалось сделать снимки с высоким разрешением и точностью до миллиметра на расстоянии 100 километров до объекта. Отмечается, что раньше такая производительность подобных лазерных систем была недостижимой.

Испытания устройства проводили на острове Цинхай — обширном высокогорном водоеме на отдаленном северо-западе Китая. Шпионская камера получила передовой лидар с синтезированной апертурой — так называется тип лазерной системы формирования изображений с широким полем зрения. Считается, что камера сможет точно отслеживать передвижение иностранных военных спутников.

Специалисты рассказали, что во время испытаний камера была установлена на северном берегу озера на расстоянии 101,8 километров от объекта в условиях идеальной видимости. Устройству удалось распознать детали размером до 1,7 миллиметра и определить расстояние до объектов с точностью до 15,6 миллиметра. Отмечается, что этот уровень детализации в 100 раз выше того, что демонстрируют ведущие шпионские камеры.

В ноябре китайские ученые рассказали о создании нового типа микроволнового оружия, которое может синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Оружие будущего сравнили с орбитальной станцией «Звездой смерти» из «Звездных войн».