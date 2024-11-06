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В Китае создали напоминающее «Звезду смерти» оружие

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Кадр: фильм «Звездные войны»
Кадр: фильм «Звездные войны».

SCMP: в Китае создали микроволновое оружие, напоминающее «Звезду смерти»

Ученые из Китая рассказали о создании нового типа микроволнового оружия, которое может синхронизировать и точно направлять электромагнитные волны. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В материале говорится, что китайские ученые успешно испытали систему вооружения, состоящую из нескольких устройств. Она может излучать микроволны, сливающиеся в один мощный энергетический луч, направленный на цель. Журналисты SCMP сравнили оружие со «Звездой смерти» — вымышленной боевой космической станцией из вселенной «Звездных войн».

Ранее считалось, что воплотить подобную концепцию крайне сложно, так как необходимо очень точно синхронизовать выпускающие лучи аппараты. В ходе экспериментов подтвердилось, что система может эффективно блокировать сигналы спутников — например, GPS.

Для того, чтобы подобная установка была эффективна, нужно, чтобы ошибка синхронизации между аппаратами была не более 170 пикосекунд, что превышает точность атомных часов. В материале говорится, что новое оружие можно использовать для научных исследований, а не только в военных целях.

Ранее стало известно, что Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A на авиасалоне в Чжухае. По словам представителей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), после этого КНР будет обладать сразу двумя невидимыми истребителями.

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Страны
Китай
Проекты
GPS
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