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Стало известно о высоком интересе иностранцев к российским ЗРК

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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ.

«Алмаз-Антей»: Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским ЗРК

Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетных комплексам (ЗРК) С-400, «Антей-4000», С-350Е «Витязь», «Викинг» и «Тор-М2К/Э2». Об этом РИА Новости стало известно от концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Со стороны инозакачиков высокий интерес проявляется к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна», — сказал собеседник агентства.

По его словам, интерес обусловлен как применением оружия российского производства в ходе специальной военной операции, так и его успехами на Ближнем Востоке. Собеседник добавил, что корпорация предлагает иностранным заказчикам полный послепродажный цикл обслуживания техники военного назначения.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок заявил, что американский комплекс противовоздушной обороны Patriot уступает российской зенитной ракетной системе С-400 по боевым качествам.

В апреле 2024 года замгендиректора по научно-техническому развитию концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что зенитные ракеты российских С-400 оказались более дальнобойными, чем перехватчики систем Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Tор-М2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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